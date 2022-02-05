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15 марта, 19:03 • 106305 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 142423 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122973 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 116540 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104542 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101322 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 92418 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 123717 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127181 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127282 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Зимние виды спорта на полную: расписание 5-го дня зимней Олимпиады-2022

Киев • УНН

 • 23793 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Олимпийские игры 2022, стартовавшие в этом году в Пекине в самом разгаре. Завтра спортсмены будут соревноваться по 10 дисциплинам, об этом информирует УНН.

6 февраля, воскресенье, расписание турниров имеет такой вид:

Керлинг

03:05. Керлинг. Микст. 10-Й тур. США-Чехия
03:05. Керлинг. Микст. 10-Й тур. Великобритания - Китай
08:05. Керлинг. Микст. Норвегия - Швеция
08:05. Керлинг. Микст. Австралия - Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. Италия - Китай
08:05. Керлинг. Микст. Канада - Чехия
14:05. Керлинг. Микст. Канада - Австралия
14:05. Керлинг. Микст. Италия - Швеция
14:05. Керлинг. Микст. Швейцария - США
14:05. Керлинг. Микст. 12-Й тур. Норвегия - Великобритания

Фигурное катание

03:37. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
05:57. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа

Сноуборд

04:24. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:30. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация

Горнолыжный спорт

05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск

Лыжные гонки

09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скіатлон 30 км

Конькобежный спорт

10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 М

Хоккей

10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3 Тур: Китай - Япония
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-Й тур: Швейцария - США

Фристайл
12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 2-Я квалификация
13:30. Женщины. Могул. Финал 1
14:05. Женщины. Могул. Финал 2
14:40. Женщины. Могул. Финал 3

Прыжки с трамплина

13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. 1-Й раунд
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал

Санный спорт

13:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-Я попытка
15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-Я попытка

Напомним

Лишился коронавирус: украинский фигурист примет участие в Олимпийских играх

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Украинские Национальные Новости

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