Зимние виды спорта на полную: расписание 5-го дня зимней Олимпиады-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Олимпийские игры 2022, стартовавшие в этом году в Пекине в самом разгаре. Завтра спортсмены будут соревноваться по 10 дисциплинам, об этом информирует УНН.
6 февраля, воскресенье, расписание турниров имеет такой вид:
Керлинг
03:05. Керлинг. Микст. 10-Й тур. США-Чехия
03:05. Керлинг. Микст. 10-Й тур. Великобритания - Китай
08:05. Керлинг. Микст. Норвегия - Швеция
08:05. Керлинг. Микст. Австралия - Швейцария
08:05. Керлинг. Микст. Италия - Китай
08:05. Керлинг. Микст. Канада - Чехия
14:05. Керлинг. Микст. Канада - Австралия
14:05. Керлинг. Микст. Италия - Швеция
14:05. Керлинг. Микст. Швейцария - США
14:05. Керлинг. Микст. 12-Й тур. Норвегия - Великобритания
Фигурное катание
03:37. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа
05:57. Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа
Сноуборд
04:24. Сноуборд. Женщины. Слоупстайл. Финал
06:30. Мужчины. Слоупстайл. Квалификация
Горнолыжный спорт
05:00. Горнолыжный спорт. Мужчины. Скоростной спуск
Лыжные гонки
09:00. Лыжные гонки. Мужчины. Скіатлон 30 км
Конькобежный спорт
10:30. Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 М
Хоккей
10:40. Хоккей. Женщины. Группа B. 3 Тур: Китай - Япония
15:10. Хоккей. Женщины. Группа A. 3-Й тур: Швейцария - США
Фристайл
12:00. Фристайл. Женщины. Могул. 2-Я квалификация
13:30. Женщины. Могул. Финал 1
14:05. Женщины. Могул. Финал 2
14:40. Женщины. Могул. Финал 3
Прыжки с трамплина
13:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. 1-Й раунд
14:00. Прыжки с трамплина. Мужчины. Трамплин HS-109. Финал
Санный спорт
13:30. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 3-Я попытка
15:15. Санный спорт. Мужчины. Одноместные сани. 4-Я попытка
Напомним
Лишился коронавирус: украинский фигурист примет участие в Олимпийских играх