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Зима за розкладом: перші дні грудня будуть морозні і сніжні

Зима за розкладом: перші дні грудня будуть морозні і сніжні

Київ • УНН

 • 16954 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Зима в Україні за прогнозами синоптиків стартує чітко за розкладом. 1 грудня обіцяють сніг, а потім і ускладнення погодних умов – із сніговими заметами та ожеледицею, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 1 грудня очікується мінлива хмарність.

Вночі та вранці подекуди невеликий мокрий сніг (у південній частині невеликий дощ), вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 2-7° морозу, у південній частині вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

А от 2-3 грудня в Укргідрометцентрі попереджають про ускладнення погодних умов. Так, вдень 2 грудня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, впродовж 3 грудня в Україні мокрий сніг (у південній частині з дощем), місцями налипання мокрого снігу, 2 грудня в Карпатах та на Закарпатті значний мокрий сніг, вдень 3 грудня на Правобережжі місцями невеликий мокрий сніг.

На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині до 6° тепла.

За інформацією Укргідрометцентру, 4- 5 грудня опадів не очікується, лише на Лівобережжі, вдень 4 грудня і в північних областях місцями невеликий мокрий сніг.

Температура 4 грудня вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; 5 грудня вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 0-5° тепла, на сході 1-3° морозу.

У Карпатах без опадів, температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

Раніше синоптики розповіли, яка погода буде в грудні.

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