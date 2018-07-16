Зіграли в пас: Трамп кинув Меланії м'яча, подарованого Путіним

"Тепер м'яч на його стороні, тим паче, що США мають проводити ЧС-2026", - сказав Путін.

Трамп, отримавши подарунок, подякував і додав, що сподівається, що вони зроблять гарну роботу, а потім кинув м'яч у зал, де сиділа його дружина Меланія.

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"Меланія, візьми. Я передам його нашому сину", - додав президент США.

М'яч пострибав залом, а потім його передали Меланії Трамп.

Путин подарил Трампу футбольный мяч: Теперь мяч на вашей стороне pic.twitter.com/IFxul37Wsl