Сыграли в пас: Трамп бросил Мелании мяч, подаренный Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции подарил президенту США Дональду Трампу футбольный мяч, а последний, не долго думая, бросил его своей жене Мелании, передает УНН.
"Теперь мяч на его стороне, тем более, что США должны проводить ЧМ-2026", - сказал Путин.
Трамп, получив подарок, поблагодарил и сказал, что надеется, что они сделают хорошую работу, а потом бросил мяч в зал, где сидела его жена Мелания.
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"Мелания, возьми. Я передам его нашему сыну", - добавил президент США.
Мяч полетел в зал, а затем его передали Мелании Трамп.
Путин подарил Трампу футбольный мяч: Теперь мяч на вашей стороне pic.twitter.com/IFxul37Wsl- Дмитрий Смирнов (@ dimsmirnov175) 16 июля 2018