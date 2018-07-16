Сыграли в пас: Трамп бросил Мелании мяч, подаренный Путиным

"Теперь мяч на его стороне, тем более, что США должны проводить ЧМ-2026", - сказал Путин.

Трамп, получив подарок, поблагодарил и сказал, что надеется, что они сделают хорошую работу, а потом бросил мяч в зал, где сидела его жена Мелания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп после встречи с Путиным заявил, что вражда закончилась

"Мелания, возьми. Я передам его нашему сыну", - добавил президент США.

Мяч полетел в зал, а затем его передали Мелании Трамп.

Путин подарил Трампу футбольный мяч: Теперь мяч на вашей стороне pic.twitter.com/IFxul37Wsl