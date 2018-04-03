Зідан заявив про схожість менталітетів "Реалу" та "Ювентуса"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Французький наставник мадридського “Реалу” Зінедін Зідан прокоментував майбутнє перше протистояння 1/4 фіналу Ліги чемпіонів в якому його клуб на правах чинного чемпіона турніру зустрінеться проти минулорічного фіналіста туринського “Ювентуса”. Про це інформує УЄФА, передає УНН.

“Це важливий матч для обох команд. Ми приїхали показати хорошу гру, але фінал в Кардіффі вже ніяк не стосується наступної зустрічі. Ми про нього взагалі не думаємо. Вважаю, у „Ювентуса“ і „Реала“ схожий менталітет. Я зрозумів це ще по ходу ігрової кар’єри, адже виступав за обидві команди. „Ювентус“ дуже сильно грає вже багато років. Це дуже збалансована команда”, — підкреслив Зідан.

Примітно, що “Ювентус” є останнім клубом, який вибивав мадридців з турніру — в півфіналі 2015 року.

Додамо, що у минулорічному фіналі ЛЧ дубль Роналду допоміг “Реалу” обіграти “Ювентус” з рахунком 4:1.

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