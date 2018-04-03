Зидан заявил о схожести менталитетов "Реала" и "Ювентуса"

“Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается следующей встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у „Ювентуса“ и „Реала“ схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. „Ювентус“ очень сильно играет уже много лет. Это очень сбалансированная команда”, — подчеркнул Зидан.

Примечательно, что “Ювентус” является последним клубом, который выбивал мадридцев с турнира — в полуфинале 2015 года.

Добавим, что в прошлогоднем финале ЛЧ дубль Роналду помог “Реалу” обыграть “Ювентус” со счетом 4:1.