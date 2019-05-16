Зідан віддав перевагу сину на позиції воротаря "Реалу" замість Луніна

Іспанське видання стверджує, що кілька тижнів тому на базі клубу відбулася зустріч, на якій два головних члени Спортивної дирекції клубу — Хосе Анхель Санчес і Хуні Калафат, представили Зідану свою пропозицію про те, щоб в наступному сезоні у складі першої команди другим воротарем після Куртуа має бути українець Андрій Лунін, який в даний час знаходиться в оренді в “Леганесі”.

Однак французький тренер вважає, що немає ніяких істотних відмінностей між його 21-річнийм сином Люкою і Луніним, який не мав хорошої репутації в “Леганесі”, адже зіграв у сезоні шість матчів (457 хвилин), тому саме Люка має обійняти роль другого голкіпера мадридців.

Відзначимо, що за підсумками кампанії 2018-19 років другий кіпер “галактікос” Кейлор Навас має покинути клуб.

Додамо також, у поточному сезоні на рахунку українця шість матчів, в яких він пропустив п’ять голів і тричі відстояв на нуль за “Леганес”.