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Зідан віддав перевагу сину на позиції воротаря "Реалу" замість Луніна

Зідан віддав перевагу сину на позиції воротаря "Реалу" замість Луніна

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. За інформацією іспанського видання Marca, головний тренер “Реала” Зінедін Зідан бажає в наступному сезоні зробити сина Люку дублером Тібо Куртуа замість українця Андрія Луніна, повідомляє УНН.

Іспанське видання стверджує, що кілька тижнів тому на базі клубу відбулася зустріч, на якій два головних члени Спортивної дирекції клубу — Хосе Анхель Санчес і Хуні Калафат, представили Зідану свою пропозицію про те, щоб в наступному сезоні у складі першої команди другим воротарем після Куртуа має бути українець Андрій Лунін, який в даний час знаходиться в оренді в “Леганесі”.

Однак французький тренер вважає, що немає ніяких істотних відмінностей між його 21-річнийм сином Люкою і Луніним, який не мав хорошої репутації в “Леганесі”, адже зіграв у сезоні шість матчів (457 хвилин), тому саме Люка має обійняти роль другого голкіпера мадридців.

Відзначимо, що за підсумками кампанії 2018-19 років другий кіпер “галактікос” Кейлор Навас має покинути клуб.

Додамо також, у поточному сезоні на рахунку українця шість матчів, в яких він пропустив п’ять голів і тричі відстояв на нуль за “Леганес”.

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