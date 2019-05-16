Зидан отдал предпочтение сыну на позиции вратаря "Реала" вместо Лунина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По информации испанского издания Marca, главный тренер “Реала” Зинедин Зидан хочет в следующем сезоне сделать сына Люку дублером Куртуа вместо украинца Андрея Лунина, сообщает УНН.
Испанское издание утверждает, что несколько недель назад на базе клуба состоялась встреча, на которой два главных члена Спортивной дирекции клуба — Хосе Анхель Санчес и Хуни Калафате, представили Зидану свое предложение о том, чтобы в следующем сезоне в составе первой команды вторым вратарем после Куртуа должен быть украинец Андрей Лунин, который в настоящее время находится в аренде в “Леганесе”.
Однако французский тренер считает, что нет никаких существенных различий между его 21-летним сыном Люкой и Луниным, который не имел хорошей репутации в “Леганесе”, ведь сыграл в сезоне шесть матчей (457 минут), поэтому именно Люка должен занять роль второго голкипера мадридцев .
Отметим, что по итогам кампании 2018-19 годов второй кипер “галактикос” Навас должен покинуть клуб.
Добавим также, в текущем сезоне на счету украинца шесть матчей, в которых он пропустил пять голов и трижды отстоял на ноль за “Леганес”.