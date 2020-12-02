Зідан про поразку від “Шахтаря”: не було ніяких проблем

“Був хороший перший тайм, в якому ми заслуговували забити хоча б один гол. Були різні моменти, штанги. Ми грали на чужій половині, добре пресингували, але вони забили перший гол, і для нас це виявилося дійсно згубно. Ми повинні йти вперед. Цей матч був як фінал, і ми прекрасно до нього підготувалися. Провели хороший перший тайм, але потім трохи не вистачило. У нас залишився ще один поєдинок. Рухаємося далі”, — наголосив Зідан.

Також наставник не вважає, що у його підопічних були проблеми у матчі.

“Не було ніяких проблем. Ми добре пресингували, атакували і створювали моменти. Немає проблем в самій грі. Нам дуже складно забити перший гол. Будемо працювати, щоб покінчити з невдачею”, — резюмував французький фахівець.

Нагадаємо, що після матчу з “Шахтарем” “галактікос” втратили другу позицію в квартеті Ліги чемпіонів.