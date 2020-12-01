“Шахтар” вдруге обіграв “Реал” в матчі Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На газоні НСК “Олімпійський” пройшов поєдинок п’ятого туру групової стадії Ліги чемпіонів, в якому мадридський “Реал” змагався із “Шахтарем”, передає УНН.
Чудову нагоду відзначитися втратив Маркос Асенсіо на 4-й хвилині, коли поцілив у стійку. Ще кілька гострих моментів підопічні Зідана створили у першому таймі, але забивав у матчі тільки “Шахтар”.
На 56 хвилині Дентіньо скористався неузгодженими діями між захисниками мадридців, а Манор Соломон під завершення гри зумів завдати точного удару низом у ближній кут воріт Куртуа.
Відзначимо, що голкіпер збірної України та “Реалу” Андрій Лунін провів повний поєдинок у запасі.
Додамо, що у Мадриді “гірники” виграли з рахунком 3:2. У таблиці квартету В донецький клуб зрівнявся за очками із “Реалом” (7) і вийшов на друге місце.