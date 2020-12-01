"Шахтер" во второй раз обыграл "Реал" в матче Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. На газоне НСК “Олимпийский” прошел поединок пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором мадридский “Реал” боролся с “Шахтером”, передает УНН.
Прекрасную возможность отличиться упустил Маркос Асенсио на 4-й минуте, когда попал в штангу. Еще несколько острых моментов подопечные Зидана создали в первом тайме, но забивал в матче только “Шахтер”.
На 56 минуте Дентиньо воспользовался несогласованными действиями между защитниками мадридцев, а Манор Соломон во завершения игры сумел нанести точный удар низом в ближний угол ворот Куртуа.
Отметим, что голкипер сборной Украины и “Реала” Андрей Лунин провел полный матч в запасе.
Добавим, что в Мадриде “горняки” выиграли со счетом 3:2. В таблице квартета В донецкий клуб сравнялся по очкам с “Реалом” (7) и вышел на второе место.