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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 14907 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 45971 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 65684 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 78041 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 90381 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112586 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 114288 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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3 марта, 15:41 • 126240 просмотра

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Зидан о поражении от "Шахтера": не было никаких проблем

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан прокомментировал ход событий в матче Лиги чемпионов с “Шахтером” (0:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Шахтера”.

“Был хороший первый тайм, в котором мы заслуживали забить хотя бы один гол. Были разные моменты, штанги. Мы играли на чужой половине, хорошо прессинговали, но они забили первый гол, и для нас это оказалось действительно губительно. Мы должны идти вперед. Этот матч был как финал, и мы прекрасно к нему подготовились. Провели хороший первый тайм, но потом немного не хватило. У нас остался еще один поединок. Двигаемся дальше”, — отметил Зидан.

Также наставник не считает, что у его подопечных были проблемы в матче.

“Не было никаких проблем. Мы хорошо прессинговали, атаковали и создавали моменты. Нет проблем в самой игре. Нам очень сложно забить первый гол. Будем работать, чтобы покончить с неудачей”, — резюмировал французский специалист.

Напомним, что после матча с “Шахтером” “галактикос” потеряли вторую позицию в квартете Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

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