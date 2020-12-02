Зидан о поражении от "Шахтера": не было никаких проблем
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Главный тренер “Реала” Зинедин Зидан прокомментировал ход событий в матче Лиги чемпионов с “Шахтером” (0:2), сообщает УНН со ссылкой на сайт “Шахтера”.
“Был хороший первый тайм, в котором мы заслуживали забить хотя бы один гол. Были разные моменты, штанги. Мы играли на чужой половине, хорошо прессинговали, но они забили первый гол, и для нас это оказалось действительно губительно. Мы должны идти вперед. Этот матч был как финал, и мы прекрасно к нему подготовились. Провели хороший первый тайм, но потом немного не хватило. У нас остался еще один поединок. Двигаемся дальше”, — отметил Зидан.
Также наставник не считает, что у его подопечных были проблемы в матче.
“Не было никаких проблем. Мы хорошо прессинговали, атаковали и создавали моменты. Нет проблем в самой игре. Нам очень сложно забить первый гол. Будем работать, чтобы покончить с неудачей”, — резюмировал французский специалист.
Напомним, что после матча с “Шахтером” “галактикос” потеряли вторую позицию в квартете Лиги чемпионов.