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Зі сльозами в очах, але з гідністю: керівниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Лоліта Кузіна втретє стала "Менеджеркою року у сфері доброчинності"

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Лоліта Кузіна втретє відзначена як "Менеджерка року у сфері доброчинності" на конкурсі "Благодійна Україна – 2024". Цьогорічна нагорода стала особливою, адже Кузіна зізналася про важкий рік, пов'язаний з доглядом за онкохворим батьком та його втратою.

Зі сльозами в очах, але з гідністю: керівниця Біржі Благодійності "ДоброДій" Лоліта Кузіна втретє стала "Менеджеркою року у сфері доброчинності"

Лоліта Кузіна, голова правління Біржі Благодійності "ДоброДій", заснованої Оленою та Юлією Сосєдками, посіла призове місце в номінації "Менеджерка року у сфері доброчинності" в межах Національного конкурсу "Благодійна Україна – 2024". Це вже третя відзнака Кузіної, однак цього разу вона вперше її отримувала зі сльозами в очах, пише УНН.

"Втретє – "менеджерка року у сфері доброчинності. Але вперше – зі сльозами на очах… Звісно, ми не працюємо заради визнання. Просто щодня робимо те, що вважаємо правильним — допомагаємо тим, хто цього потребує. Але 2024 рік став для мене особистим викликом. І професійним, і людським", — поділилася Лоліта у своєму дописі, який став відвертим зізнанням про найважчий рік у її житті.

Вона розповіла, що протягом дев’яти місяців поєднувала керування Біржею Благодійності "ДоброДій" з доглядом за тяжкохворим батьком. 

Дев’ять місяців я жила на межі. У мого тата — рак легенів. Паліатив. Догляд. Постійні спроби полегшити біль. Щоденна боротьба за гідність і спокій близької людини. І паралельно — робота, яку я звикла виконувати на совість. Щодня — балансування між відчаєм і відповідальністю. І постійне внутрішнє "я не встигаю", "я підводжу", "через мене Біржа Благодійності "ДоброДій" не дотягує"

— зізналася Лоліта Кузіна

У вересні, на жаль, вона втратила батька і здавалося б з’явився час, якого так не вистачало раніше. Але сил не зʼявилося.

"Біль не має графіку. Втрата не має дедлайнів. Вона просто є. Присутня. Тиха. В’їдлива", — написала благодійниця.

Саме тому ця нагорода стала для неї чимось більшим, ніж професійним визнанням. Вона — підтвердження того, що навіть у момент особистої руйнації Лоліта Кузіна змогла втримати інших.

"Це не полегшує біль утрати. Але дарує відчуття: я все ще стою. Я на своєму місці. І продовжую бути опорою для команди, для родин, для дітей, для тих, хто потребує. Тату, я знаю — це в мені від тебе", - написала Лоліта Кузіна.

Варто зауважити, що цьогоріч цей престижний конкурс отримав рекордні 1790 заявок. У кожній з 26 номінацій було визначено по три переможці. У номінації "Менеджер року у сфері доброчинності" проводився двоетапний відбір переможців. Спершу експертна рада обрала 12 фіналістів. А потім саме ці 12 фіналістів стали незалежними зовнішніми експертами та спільно з основним журі оцінили заявки одне одного. За підсумками цього складного конкурентного змагання та відбору були обрані призери.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що команда Біржі Благодійності "ДоброДій" тільки у травні зібрала 290 тисячгривень для допомоги 13 дітям із важкими діагнозами. Завдяки благодійникам маленькі пацієнти змогли отримати курси реабілітації, медикаменти та спеціальне харчування.

Загалом же з початку повномасштабного вторгнення Біржа Благодійності надала допомоги на майже  132 млн грн. З них отримали

-       Сили Оборони України — 93 061 500 грн;

-       Медичні заклади — 8 533 000 грн;

-        Важкохворі діти та підлітки — 16 440 000 грн;

-       Гуманітарні ініціативи та соціальні проєкти — 13 944 000 грн.

Долучитися до проєктів Біржі Благодійності "ДоброДій" можна за посиланням: https://248.dp.ua/projects.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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