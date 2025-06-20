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Со слезами на глазах, но с достоинством: руководительница Биржи Благотворительности "ДоброДій" Лолита Кузина в третий раз стала "Менеджером года в сфере благотворительности"

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Лолита Кузина в третий раз отмечена как "Менеджер года в сфере благотворительности" на конкурсе "Благотворительная Украина – 2024". Нынешняя награда стала особенной, ведь Кузина призналась о тяжелом годе, связанном с уходом за онкобольным отцом и его потерей.

Со слезами на глазах, но с достоинством: руководительница Биржи Благотворительности "ДоброДій" Лолита Кузина в третий раз стала "Менеджером года в сфере благотворительности"

Лолита Кузина, глава правления Биржи Благотворительности "ДоброДій", основанной Еленой и Юлией Соседками, заняла призовое место в номинации "Менеджер года в сфере благотворительности" в рамках Национального конкурса "Благотворительная Украина – 2024". Это уже третья награда Кузиной, однако в этот раз она впервые ее получала со слезами на глазах, пишет УНН.

"В третий раз – "менеджер года в сфере благотворительности". Но впервые – со слезами на глазах… Конечно, мы не работаем ради признания. Просто каждый день делаем то, что считаем правильным — помогаем тем, кто в этом нуждается. Но 2024 год стал для меня личным вызовом. И профессиональным, и человеческим", — поделилась Лолита в своем сообщении, которое стало откровенным признанием о самом трудном годе в ее жизни.

Она рассказала, что в течение девяти месяцев совмещала управление Биржей Благотворительности "ДоброДій" с уходом за тяжелобольным отцом. 

Девять месяцев я жила на грани. У моего папы — рак легких. Паллиатив. Уход. Постоянные попытки облегчить боль. Ежедневная борьба за достоинство и покой близкого человека. И параллельно — работа, которую я привыкла выполнять на совесть. Каждый день — балансирование между отчаянием и ответственностью. И постоянное внутреннее "я не успеваю", "я подвожу", "из-за меня Биржа Благотворительности "ДоброДій" не дотягивает"

— призналась Лолита Кузина

В сентябре, к сожалению, она потеряла отца и, казалось бы, появилось время, которого так не хватало раньше. Но сил не появилось.

"Боль не имеет графика. Потеря не имеет дедлайнов. Она просто есть. Присутствует. Тихая. Въедливая", — написала благотворительница.

Именно поэтому эта награда стала для нее чем-то большим, чем профессиональным признанием. Она — подтверждение того, что даже в момент личного разрушения Лолита Кузина смогла удержать других.

"Это не облегчает боль утраты. Но дарит ощущение: я всё ещё стою. Я на своём месте. И продолжаю быть опорой для команды, для семей, для детей, для тех, кто нуждается. Папа, я знаю — это во мне от тебя", - написала Лолита Кузина.

Стоит отметить, что в этом году этот престижный конкурс получил рекордные 1790 заявок. В каждой из 26 номинаций было определено по три победителя. В номинации "Менеджер года в сфере благотворительности" проводился двухэтапный отбор победителей. Сначала экспертный совет выбрал 12 финалистов. А затем именно эти 12 финалистов стали независимыми внешними экспертами и совместно с основным жюри оценили заявки друг друга. По итогам этого сложного конкурентного соревнования и отбора были выбраны призеры.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что команда Биржи Благотворительности "ДоброДій" только в мае собрала 290 тысяч гривен для помощи 13 детям с тяжелыми диагнозами. Благодаря благотворителям маленькие пациенты смогли получить курсы реабилитации, медикаменты и специальное питание.

Всего же с начала полномасштабного вторжения Биржа Благотворительности оказала помощи почти  на 132 млн грн. Из них получили: 

-       Силы Обороны Украины — 93 061 500 грн;

-       Медицинские учреждения — 8 533 000 грн;

-        Тяжелобольные дети и подростки — 16 440 000 грн;

-       Гуманитарные инициативы и социальные проекты — 13 944 000 грн.

Присоединиться к проектам Биржи Благотворительности "ДоброДій" можно по ссылке: https://248.dp.ua/projects.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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