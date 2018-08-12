Журналістка розповіла про виліт літака з Сенцовим з Салехарда, згодом додала - що це можливо чутка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Журналіст і фотограф Вікторія Івлєва заявила про виліт літака з українським режисером Олегом Сенцовим з Салехарда. Про це вона написала у своєму Facebook, проте, профільні сервіси, пов’язані з авіацією не наводять подібних даних про виліт, повідомляє УНН.
“Олег, здається, врятований! О 23.00 літак з ним вилетів з Салехарда. Сподіваюся, наступна зупинка — Київ. Все!”, — повідомила вона, але не уточнила жодних деталей про виліт.
При том профільний ресурс Flightradar24 надає інформацію про те, що у вказаний час з російського міста Салехард виліти не здійснювалися і не заплановані у найближчі години, як і відсутні будь-які інші літаки на території регіону.
Приблизно о 2.55 за Києвом вона додала до оригінального запису: “У мене немає більше ніякої інформації про літак і про Олега, і я, якщо чесно, починаю підозрювати, що над нами, можливо, неслабо посміялися, на жаль. Будь ласка, будьте спокійні. Вранці все одно щось з’ясується”.
Не менш важливим є те, що авіасполучення між Україною і Росією було припинено в жовтні 2015 року.
Як повідомляв УНН, російська федеральна служба виконання покарань (РФСВП) назвала неправдивою інформацію про те, що український політв’язень Олег Сенцов, який оголосив голодування 14 травня, втратив у вазі 30 кг.