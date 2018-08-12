Журналистка рассказала о вылете самолета с Сенцов из Салехарда, потом добавила - что это возможно слух

“Олег, кажется, спасен! В 23.00 самолет с ним вылетел из Салехарда. Надеюсь, следующая остановка — Киев. Все!”, — сообщила она, но не уточнила никаких деталей о вылете.

При том профильный ресурс Flightradar24 предоставляет информацию о том, что в указанное время из российского города Салехард вылеты не осуществлялись и не запланированы в ближайшие часы, как и отсутствуют какие-либо другие самолеты на территории региона.

Приблизительно в 2.55 за Киевом она добавила к оригинальной записи: “У меня нет больше никакой информации о самолете и об Олеге, и я, если честно, начинаю подозревать, что над нами, возможно, нехило посмеялись, увы. Пожалуйста, будьте спокойны. Утром все равно что-то выяснится”.

Не менее важным является то, что авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено в октябре 2015 года.

Как сообщал УНН, российская федеральная служба исполнения наказаний (РФСИН) назвала неправдивой информацию о том, что украинский политзаключенный Олег Сенцов, который объявил голодовку 14 мая, потерял в весе 30 кг.