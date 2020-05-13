Журналістів не пускатимуть до сесійної зали після послаблення карантину в Раді – Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Після послаблення карантину у Верховній Раді України з 18 травня, вхід до сесійної зали буде обмеженим і журналістів не почнуть допускати до пленарних засідань. Про це заявив на брифінгу голова ВРУ Дмитро Разумков, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект постанови про організацію роботи Верховної Ради України, яким передбачається вихід ВР з карантину з 18 травня.