Журналістів не пускатимуть до сесійної зали після послаблення карантину в Раді – Разумков

Відповідаючи на прохання парламентських журналістів допустити їх на засідання ВР з 18 травня, Разумков сказав: "При всій повазі, колеги, це неможливо, це робити не будемо. Ми повертаємося до роботи, але, на жаль, відвідувачів, частину Апарату і загальний доступ для журналістів поки що забезпечити не зможемо".

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила проект постанови про організацію роботи Верховної Ради України, яким передбачається вихід ВР з карантину з 18 травня.