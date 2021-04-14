Журналісти розкрили схему податкових "скруток" у концерні "Галнафтогаз" і групі ОККО. У розпал пандемії і активізації на фронті "нагріли" бюджет на мільярди

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Мережа АЗС належить концерну "Галнафтогаз", який в свою чергу входить в холдинг Віталія Антонова "Універсальна інвестиційна група". За підрахунками голови податкового комітету Данила Гетманцева, холдинг не доплатив до бюджету 5,5 млрд грн податків при цьому отримав відшкодування "липового" ПДВ на суму близько 360 млн грн. Левова частка ПДВ "скручена" через торгівлю паливом, на якій спеціалізується ОККО.

"Група компаній ОККО грабує країну на мільярди. А корупційні схеми прикриває податкова інспекція. У той час, коли війна на Сході не вщухає і гинуть десятки молодих бійців. Пандемія забирає життя тисяч людей, лікарні переповнені важкохворими. Коли президент неодноразово просить великий бізнес допомогти державі в боротьбі з коронавірусом. Але не всі підприємства України в складний для неї час готові простягнути руку допомоги, навпаки продовжують нещадно спустошувати скарбницю", - йдеться в сюжеті.

Додамо

Як пояснив Гетманцев, паливо - дуже зручний товар для "скруток", оскільки його можна "прив'язати" фактично до будь-якого виробництва. Тому значний обсяг всіх податкових махінацій з відшкодуванням ПДВ припадає на операції з паливом і зерном. Наприклад, компанія "ОККО-Рітейл" спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом і паралельно займається оптовою торгівлею та експортом зерна, молочних продуктів і тд. Через такий нетиповий експорт компанія ухиляється від сплати ПДВ. За такою ж схемою діє "ОККО-Бізнес контракт".

Разом розмір недоотриманого ПДВ від "ОККО-Рітейл" становить 329,3 млн грн, він "ОККО-Бізнес контракт" - 21,9 млн грн. В цілому за 9 місяців 2020 року група ОККО не виплатила 200 млн грн одного лише ПДВ.

"Компанія, яка направляє на цю "скрутку" певну суму, отримує кредит ПДВ, якщо вона - це виплатила за якісь послуги, вона ще ухиляється від податку на прибуток і далі отримує кеш, щоб виплатити зарплату в конвертах. Це відразу три схеми", - говорить економіст Олег Гетьман.

5 канал направив інформаційні запити у ДФС та інші контролюючі органи з питанням про останню податкову перевірку Універсальної інвестиційної групи. Запит також відправлений у концерн Галнафтогаз.

Нагадаємо

Як раніше писали ЗМІ, глава ДФС Вадим Мельник може бути причетний до податкових "скруток" у концерні Галнафтогазу, "кришуванні" виробництва нелегальних сигарет і тиску на законний бізнес. 12 квітня активісти організації "Стоп корупції" провели акцію протесту біля ДФС, щоб привернути увагу до розкрадання держбюджету в період пандемії, коронакризи і загострення на фронті.

"Бізнес, який і так заробляє мільярдні прибутки в цей непростий для країни час повинен навпаки допомагати утримати економічну стабільність, вирішує цинічно і нахабно грабувати скарбницю України", - йдеться в сюжеті.