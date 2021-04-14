Журналісти розкрили схему податкових "скруток" у концерні "Галнафтогаз" і групі ОККО. У розпал пандемії і активізації на фронті "нагріли" бюджет на мільярди

ukru
19:01 • 8943 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 103312 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 133098 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112912 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 130432 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145794 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167274 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199488 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307607 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192681 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122534 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 131298 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 144489 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 157192 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 123681 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 111046 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307609 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242624 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 336400 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329978 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 59930 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108922 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109830 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106878 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120252 перегляди
Актуальне
Журналісти розкрили схему податкових "скруток" у концерні "Галнафтогаз" і групі ОККО. У розпал пандемії і активізації на фронті "нагріли" бюджет на мільярди

Журналісти розкрили схему податкових "скруток" у концерні "Галнафтогаз" і групі ОККО. У розпал пандемії і активізації на фронті "нагріли" бюджет на мільярди

Київ • УНН

 • 36091 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. У розпал третьої хвилі пандемії, коронакризи, браку грошей на закупівлю вакцин і активізації бойових дій на Донбасі групу компаній ОККО спіймали на "скручуванні" ПДВ і ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це йдеться в сюжеті 5 каналу, передає УНН.

Деталі

Мережа АЗС належить концерну "Галнафтогаз", який в свою чергу входить в холдинг Віталія Антонова "Універсальна інвестиційна група". За підрахунками голови податкового комітету Данила Гетманцева, холдинг не доплатив до бюджету 5,5 млрд грн податків при цьому отримав відшкодування "липового" ПДВ на суму близько 360 млн грн. Левова частка ПДВ "скручена" через торгівлю паливом, на якій спеціалізується ОККО.

"Група компаній ОККО грабує країну на мільярди. А корупційні схеми прикриває податкова інспекція. У той час, коли війна на Сході не вщухає і гинуть десятки молодих бійців. Пандемія забирає життя тисяч людей, лікарні переповнені важкохворими. Коли президент неодноразово просить великий бізнес допомогти державі в боротьбі з коронавірусом. Але не всі підприємства України в складний для неї час готові простягнути руку допомоги, навпаки продовжують нещадно спустошувати скарбницю", - йдеться в сюжеті.

Додамо

Як пояснив Гетманцев, паливо - дуже зручний товар для "скруток", оскільки його можна "прив'язати" фактично до будь-якого виробництва. Тому значний обсяг всіх податкових махінацій з відшкодуванням ПДВ припадає на операції з паливом і зерном. Наприклад, компанія "ОККО-Рітейл" спеціалізується на роздрібній торгівлі паливом і паралельно займається оптовою торгівлею та експортом зерна, молочних продуктів і тд. Через такий нетиповий експорт компанія ухиляється від сплати ПДВ. За такою ж схемою діє "ОККО-Бізнес контракт".

Разом розмір недоотриманого ПДВ від "ОККО-Рітейл" становить 329,3 млн грн, він "ОККО-Бізнес контракт" - 21,9 млн грн. В цілому за 9 місяців 2020 року група ОККО не виплатила 200 млн грн одного лише ПДВ.

"Компанія, яка направляє на цю "скрутку" певну суму, отримує кредит ПДВ, якщо вона - це виплатила за якісь послуги, вона ще ухиляється від податку на прибуток і далі отримує кеш, щоб виплатити зарплату в конвертах. Це відразу три схеми", - говорить економіст Олег Гетьман.

5 канал направив інформаційні запити у ДФС та інші контролюючі органи з питанням про останню податкову перевірку Універсальної інвестиційної групи. Запит також відправлений у концерн Галнафтогаз.

Нагадаємо

Як раніше писали ЗМІ, глава ДФС Вадим Мельник може бути причетний до податкових "скруток" у концерні Галнафтогазу, "кришуванні" виробництва нелегальних сигарет і тиску на законний бізнес. 12 квітня активісти організації "Стоп корупції" провели акцію протесту біля ДФС, щоб привернути увагу до розкрадання держбюджету в період пандемії, коронакризи і загострення на фронті.

"Бізнес, який і так заробляє мільярдні прибутки в цей непростий для країни час повинен навпаки допомагати утримати економічну стабільність, вирішує цинічно і нахабно грабувати скарбницю України", - йдеться в сюжеті.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами