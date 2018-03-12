Журналісти підрахували, наскільки розбагатів заступник голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Журналісти проаналізували електронні декларації про доходи першого заступника глави Нацполіції України В'ячеслава Аброськіна. За три роки чиновник значно примножив свої грошові накопичення і приховав дані про місце проживання, пишуть "Коментарі", передає УНН.
"Виходячи з декларацій В.Аброськіна за 2014, 2015 і 2016 роки він проживає "на вулиці", оскільки не має ані квартири, ані будинку, а також не орендує ніякої житлової площі.
Аналогічно нерухомістю на підконтрольних Україні територіях не володіють і члени його сім'ї. На правах оренди - теж нічим не користуються.
Така неповна інформація в декларації чиновника може свідчити про порушення ним антикорупційного законодавства, згідно з вимогами якого місце проживання та права користування тією або іншою нерухомістю підлягають декларуванню.
Судячи з декларації Аброськіна, квартира у його сім'ї є тільки в Севастополі. Належить ця житлова площа (68 м кв) його дружині Оксані", - зазначає видання.
Крім цього, повідомляється, що за три роки Аброськін збільшив свої грошові накопичення в 40 разів.
"У 2014 році Аброськін задекларував всього 20 тис. грн. Йдеться про кошти на рахунках в банках та інших фінустановах. Також в 2014 році заступник голови Нацполіції України задекларував два автомобілі: Skoda Octavia і Hyundai Elantra 2008 року випуску.
За рік сім'я правоохоронця істотно розбагатіла. У 2015 році Аброськін задекларував 25 тис. доларів готівкою і продав Skoda Octavia за 80 тис. грн (близько 2,9 тис. доларів).
У 2016 році сума заощаджень головного борця з організованою злочинністю становила вже 30 тис. доларів.
Таким чином, за останні три роки Аброськін збільшив свої накопичення, як мінімум, в 40 разів", - зазначають журналісти.
Як повідомляв УНН, раніше активісти зажадали відповідальності Аброськіна за зачистку наметового містечка під Верховною Радою України 3 березня поточного року.