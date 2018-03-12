Журналисты подсчитали, насколько разбогател замглавы Нацполиции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Журналисты проанализировали электронные декларации о доходах первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина. За три года чиновник значительно приумножил свои денежные накопления и скрыл данные о месте проживания, пишут “Комментарии”, передает УНН.
“Исходя из деклараций В.Аброськина за 2014, 2015 и 2016 года он проживает "на улице", поскольку не имеет ни квартиры, ни дома, а также не арендует никакой жилплощади.
Аналогично недвижимостью на подконтрольных Украине территориях не владеют и члены его семьи. На правах аренды — тоже ничем не пользуются.
Такая неполная информация в декларации чиновника может свидетельствовать о нарушении им антикоррупционного законодательства, согласно требованиям которого место жительства и права пользования той или иной недвижимостью подлежат декларированию.
Судя по декларации Аброськина, квартира у его семьи имеется только в Севастополе. Принадлежит эта жилплощадь (68 м кв) его супруге Оксане”, — отмечает издание.
Кроме этого, сообщается, что за три года Аброськин увеличил свои денежные накопления в 40 раз.
“В 2014 году Аброськин задекларировал всего 20 тыс. грн. Речь идет о средствах на счетах в банках и других финучреждениях. Также в 2014 году заместитель главы Нацполиции Украины задекларировал два автомобиля: Skoda Octavia и Hyundai Elantra 2008 года выпуска.
За год семья правоохранителя существенно разбогатела. В 2015 году Аброськин задекларировал 25 тыс. долларов наличными и продал Skoda Octavia за 80 тыс. грн (порядка 2,9 тыс. долларов).
В 2016 году сума сбережений главного борца с оргпреступностью составила уже 30 тыс. долларов.
Таким образом, за последние три года Аброськин увеличил свои накопления, как минимум, в 40 раз”, — отмечают журналисты.
Как сообщал УНН, ранее активисты потребовали ответственности Аброськина за зачистку палаточного городка под Верховной Радой Украины 3 марта текущего года.