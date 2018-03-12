Журналисты подсчитали, насколько разбогател замглавы Нацполиции

КИЕВ. 12 марта. УНН. Журналисты проанализировали электронные декларации о доходах первого заместителя главы Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина. За три года чиновник значительно приумножил свои денежные накопления и скрыл данные о месте проживания, пишут “Комментарии”, передает УНН.