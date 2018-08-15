Журналісти критикують перемогу "Динамо": результат матчі для Суркіса зробили судді
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Журналіст і блогер Павло Бондаренко розкритикував перемогу київського "Динамо" у поєдинку зі "Славією". Це результат, який для віце-президента УЄФА пана Суркіса зробили судді. Написав він на власній сторінці у Facebook, передає УНН.
"Гра - не результат. Результат для віце-президента УЄФА пана Суркіса судді зроблять. І триметровий офсайд коли в першому матчі Вербич забивав судді "не помітили". І пару штрафних не призначили. Другий матч - і знову скасовують "чистий" гол чехів. І "руку" в штрафній киян не судять", - написав Бондаренко.
Він також зазначив, що є уболівальником "Динамо" з 33-річним стажем, проте така гра команди, які динамівці продемонстрували вчора, не витримує критики.
"…як ви збираєтеся грати не проти слабенької жалюгідної "Славії", яка навіть до середнячків європейських клубів не дотягує (тільки не починайте про потугу чехів - смішно). Невже ви не бачите, що Хацкевич не "катеначо" проповідує, а "бронепотяг". Який їде у прірву....Як на мене - це ганьба, враховуючи влаштований Суркісом для "Динамо" відпочинок, яке перед цією грою "випадково" пропустило останній тур ЧУ", - додав журналіст.
Він також зазначив, що "Циганков в чергове провалив гру".
"Хвала тренерам, що нищать футболістів...", - резюмував Бондаренко.
Нагадаємо, учора, "Динамо" перемогло "Славію" (2:0) у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів та вийшло на "Аякс" в плей-офф кваліфікації турніру.
За підсумками матчу президент ФК "Славія" звернувся до УЄФА із вимогою відставки Григорія Суркіса з посади віце-президента. На переконання чеського функціонера суддівство матчу було не об’єктивним.