Журналисты критикуют победу "Динамо": результат матча для Суркиса сделали судьи

"Игра - не результат. Результат для вице-президента УЕФА господина Суркиса судьи сделают. И трехметровый офсайд когда в первом матче Вербич забивал судьи "не заметили". И пару штрафных не назначили. Другой матче снова отменяют "чистый" гол чехов. И "руку" в штрафной киевлян не судят", - написал Бондаренко.

Он также отметил, что является болельщиком "Динамо" с 33-летним стажем, однако такая игра команды, которую динамовцы показали вчера, не выдерживает критики.

"... как вы собираетесь играть не против слабой жалкой "Славии", которая даже до середнячков европейских клубов не дотягивает (только не начинайте о мощь чехов - смешно). Неужели вы не видите, что Хацкевич не "катеначчо" проповедует, а "бронепоезд". Какой едет в пропасть .... Как по мне - это позор, учитывая устроенный Суркисом для "Динамо" отдых, который перед этой игрой "случайно" пропустило последний тур ЧУ", - добавил журналист.

Он также отметил, что "Цыганков в очередной раз провалил игру".

"Хвала тренерам, которые уничтожают футболистов ...", - резюмировал Бондаренко.

Напомним, вчера, "Динамо" победило "Славию" (2:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышло на "Аякс" в плей-офф квалификации турнира.

По итогам матча президент ФК "Славия" обратился в УЕФА с требованием отставки Григория Суркиса с поста вице-президента. По мнению чешского функционера судейство матча было не объективным.