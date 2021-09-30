Журналісти анонсували результати розслідування про багатства тимчасового градоначальника Харкова Терехова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Журналісти проекту “Ціна питання” в своєму новому матеріалі розкажуть, на кого в.о. мера Харкова Ігор Терехов “записує” всю свою нерухомість і бізнес, передає УНН.
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“Ні дорогих квартир, ні бізнесу, ні інших обов’язкових атрибутів топ-чиновника немає у декларації”, — вказують журналісти.
Однак, продовжують, що їм вдалося знайти відповідь на питання: на кого записані багатомільйонні статки тимчасового градоначальника.
Доповнення
Раніше журналісти проекту “Ціна питання” розкрили чергову схему збагачення людей Терехова на харків’ян: на цей раз “наживалися” на Е-ticket.
Крім того вони розповіли, як син в.о. мера Харкова Ігоря Терехова Микола розтратив кошти, які виділялися на ремонт під’їздів. Декілька років поспіль він очолював комунальне підприємство “Харківське ремонтно-будівельне підприємство”.
В цілому Харківська мерія за останній рік не раз потрапляла у великі скандали, пов’язані з проведенням тендерів за завищеними цінами.
Як повідомляє Харківський антикорупційний центр, спроба “заробити” була зафіксована на тендерах із закупівлі ліків і респіраторів від COVID-19, ремонті притулку для тварин, будівництві гаража в одній з лікарень, куди замовили елітну керамогранітну плитку.
Але найбільшим скандалом стало будівництво громадського туалету в зоопарку за ціною понад 30 млн грн або більше 1 млн доларів. Тендер на будівництво туалету виграла компанія члена виконкому Харківської міськради Олександра Харченко. Саму міськрада нині очолює Ігор Терехов, який тимчасово змінив на цій посаді Геннадія Кернеса.
Причому сам перехід влади від Кернеса до Терехова зараз становить суспільний інтерес. За однією з версій, Терехов міг підробити підпис Кернеса, щоб зайняти його крісло.