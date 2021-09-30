Журналисты анонсировали результаты расследования о богатствах временного градоначальника Харькова Терехова

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Киев  •  УНН

 • 18259 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Журналисты проекта “Цена вопроса” в своем новом материале расскажут, на кого и.о. мэра Харькова Игорь Терехов “записывает” всю свою недвижимость и бизнес, передает УНН.

Цитата

“Ни дорогостоящих квартир, ни бизнеса, ни других обязательных атрибутов топ-чиновника нет в декларации”, — указывают журналисты.

Однако, продолжают, что им удалось найти ответ на вопрос: на кого записано многомиллионное состояние временного градоначальника.

Дополнение

Ранее журналисты проекта “Цена вопроса” раскрыли очередную схему обогащения людей Терехова на харьковчанах: на этот раз “наживались” на Е-ticket.

Кроме того они рассказали, как сын и.о. мэра Харькова Игоря Терехова Николай растратил средства, которые выделялись на ремонт подъездов. Несколько лет подряд он возглавлял коммунальное предприятие “Харьковское ремонтно-строительное предприятие”.

В целом Харьковская мэрия за последний год не раз попадала в крупные скандалы, связанные с проведением тендеров по завышенным ценам.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр, попытка “заработать” была зафиксирована на тендерах по закупке лекарств и респираторов от COVID-19, ремонте приюта для животных, строительстве гаража в одной из больниц, куда заказали элитную керамогранитную плитку.

Но самым крупным скандалом стало строительство общественного туалета в зоопарке по цене более 30 млн грн или более 1 млн долларов. Тендер на строительство туалета выиграла компания члена исполкома Харьковского горсовета Александра Харченко. Сам горсовет нынче возглавляет Игорь Терехов, который временно сменил на этом посту Геннадия Кернеса.

Причем сам переход власти от Кернеса к Терехову сейчас представляет общественный интерес. По одной из версий, Терехов мог подделать подпись Кернеса, чтобы занять его кресло.

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