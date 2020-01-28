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Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Одна з найбільших продуктових мереж України - "Сільпо" - відмила за останні два роки сотні мільйонів гривень ПДВ. Основа схеми - фіктивний експорт аграрної продукції. Про це заявив журналіст Євген Плінський, повідомляє УНН.

Журналіст розкрив "схему" відмивання грошей компанією Fozzy Group

“До мене в руки потрапило декілька інформаційних довідок правоохоронних структур, що стосуються оптимізації оподаткування компаніями Fozzy Group.

Згідно з першим документом, одна з юросіб мережі "Сільпо“ протягом 2018 і 2019 оптимізувала своє оподаткування через "схему“ нетипового експорту кукурудзи, пшениці, соняшникової олії і т.д., набуваючи цю продукцію у фігуранта 279 кримінальних справ по фіктивному підприємництву та ухилення від сплати податків”, — стверджує журналіст.

Далі він публікує фрагменти довідок.

Довідка № 1.

Інформаційна довідка мережі супермаркетів Сільпо

Діяльність підприємства здебільшого спрямована на роздрібну торгівлю продуктів харчування через мережу магазинів по всій Україні.

Мережа супермаркетів має одну чітко виражену юридичну особу, а саме: ТОВ “Сільпо-Фуд” (код ЄДРПОУ 40720198), яка власними силами здійснює закупівлі товарів у контрагентів — покупців як резидентів, так і нерезидентів та, відповідно, займається роздрібною торгівлею на фізичних осіб.

Дослідивши в розрізі дат показники об’ємів виторгу касових апаратів ТОВ “Сільпо-Фуд”, було з’ясовано, що середній виторг в день складає близько 106 329,67 тис. грн, з яких 39 753,19 тис. грн проходить по безготівковому розрахунку (при цьому середня кількість чеків в день по безготівковому розрахунку складає 264,57 тис.). Тобто орієнтовний виторг в місяць через касові апарати в мережі магазинів Сільпо складає 3 189 890,22 тис. грн, з яких близько 1 192 595,7 тис. грн проходить по безготівковому розрахунку (37,39% від усього виторгу).

Аналізом сплат по податку на додану вартість та податку на прибуток у 2018 році ТОВ “Сільпо-Фуд” було встановлено, що підприємство в жодному зі звітних періодів не вийшло на позитивне значення та, відповідно, на сплату податків.

“Простими словами це означає, що, незважаючи на бурхливу діяльність і величезні обороти, компанія формально неприбуткова. Фіктивно роздуті витрати і маніпуляція з ПДВ дозволяють йти від оподаткування реального прибутку”, - пояснює суть довідки Плінський.

І наводить інформацію далі.

“Дослідивши діяльність ТОВ "Сільпо-Фуд“ було встановлено, що підприємство оптимізує податок на додану вартість за рахунок нетипових експортних операцій, які займають близько 10-12% від усієї реалізації, а саме: кукурудза, пшениця, шрот соняшниковий, олія соняшникова, ячмінь, соєві боби.

Основними країнами — покупцями аграрної продукції за даними експортними операціями є Естонія, Велика Британія, Індія, Іран, Саудівська Аравія, Ірландія, Туніс та інші. Загальна сума ВМД за 2018 рік по експортних операціях склала 1 939 943,66 тис. грн, що дозволило оптимізувати близько 387 988,73 тис. грн ПДВ за 2018 рік (32 332,39 тис. грн ПДВ в місяць).

Слід відзначити, що ТОВ "Сільпо-Фуд“ продовжило використовувати нетипові експортні операції і в 2019 році.

У 2019 року вже оформлено ВМД на загальну фактурну вартість 200 325,7 тис. грн, що дозволить оптимізувати 40 065,14 тис. грн ПДВ у відповідному звітному періоді.

Необхідно відзначити те, що ТОВ "Сільпо-Фуд“ купує аграрну продукцію під свої експортні операції у досить неоднозначного контрагента — постачальника ТОВ "С.К.С“ (код ЄДРПОУ 38591109), яке кожного звітного періоду займає близько 13-15% в податковому кредиті ТОВ "Сільпо-Фуд“, що, враховуючи обсяги підприємства, є надзвичайно великим показником”, — йдеться у матеріалі, опублікованому журналістом.

Він також повідомляє, що “згідно Єдиного державного реєстру судових рішень, ТОВ "С.К.С“ фігурує у 279 судових ухвалах (більшість з яких має кримінальну форму судочинства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України), а також має ряд питань з боку податкових та правоохоронних органів, у зв’язку з тим, що формує значну частину власного податкового кредиту від ряду сумнівних підприємств, у яких по ланцюгу постачання відсутня аграрна продукція, через що неможливо встановити реальне походження придбаного/реалізованого товару”.

За інформацією, яку оприлюднив Плінський, ТОВ “Сільпо-Фуд” співпрацює з ТОВ “С.К.С” з березня 2018 року по т.ч. За 11 місяців взаємовідносин ТОВ “С.К.С” сформувало податкового кредиту для мережі супермаркетів Сільпо на загальну суму 4 657 043,4 тис. грн, в т.ч. ПДВ 776 173,9 тис. грн.

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