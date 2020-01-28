Журналист раскрыл "схему" отмывания денег компанией Fozzy Group

"Ко мне в руки попало несколько информационных справок правоохранительных структур, касающихся оптимизации налогообложения компаниями Fozzy Group.

Согласно первому документу, одно из юрлиц сети "Сильпо" в течение 2018 и 2019 оптимизировало свое налогообложение через "схему" нетипичного экспорта кукурузы, пшеницы, подсолнечного масла и т.д., приобретая эту продукцию у фигуранта 279 уголовных дел по фиктивному предпринимательству и уклонению от уплаты налогов", - утверждает журналист.

Далее он публикует фрагменты справок.

Справка № 1.

Информационная справка сети супермаркетов Сильпо

Деятельность предприятия в основном направлена на розничную торговлю продуктов питания через сеть магазинов по всей Украине.

Сеть супермаркетов имеет одно четко выраженное юридическое лицо, а именно: ООО "Сильпо-Фуд" (код ЕГРПОУ 40720198), которое собственными силами осуществляет закупки товаров у контрагентов - покупателей как резидентов, так и нерезидентов и, соответственно, занимается розничной торговлей на физических лиц.

Исследовав в разрезе дат показатели объемов выручки кассовых аппаратов ООО "Сильпо-Фуд", было установлено, что средняя выручка в день составляет около 106 329,67 тыс. грн, из которых 39 753,19 тыс. грн проходит по безналичному расчету (при этом среднее количество чеков в день по безналичному расчету составляет 264,57 тыс.). То есть ориентировочная выручка в месяц через кассовые аппараты в сети магазинов Сильпо составляет 3 189 890,22 тыс. грн, из которых около 1 192 595,7 тыс. грн проходит по безналичному расчету (37,39% от всей выручки).

Анализом выплат по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль в 2018 году ООО "Сильпо-Фуд" было установлено, что предприятие в одном из отчетных периодов не вышло на положительное значение и, соответственно, на уплату налогов.

"Простыми словами это означает, что, несмотря на бурную деятельность и огромные обороты, компания формально неприбыльная. Фиктивно раздутые расходы и манипуляция с НДС позволяют уходить от налогообложения реальной прибыли", - объясняет суть справки Плинский.

И приводит информацию дальше.

"Исследовав деятельность ООО "Сильпо-Фуд" было установлено, что предприятие оптимизирует налог на добавленную стоимость за счет нетипичных экспортных операций, которые занимают около 10-12% от всей реализации, а именно: кукуруза, пшеница, шрот подсолнечный, масло подсолнечное, ячмень, соевые бобы.

Основными странами - покупателями аграрной продукции по данным экспортным операциям является Эстония, Великобритания, Индия, Иран, Саудовская Аравия, Ирландия, Тунис и другие. Общая сумма ГТД за 2018 год по экспортным операциям составила 1 939 943,66 тыс. грн, что позволило оптимизировать около 387 988,73 тыс. грн НДС за 2018 год (32 332,39 тыс. грн НДС в месяц).

Следует отметить, что ООО "Сильпо-Фуд" продолжило использовать нетипичные экспортные операции и в 2019 году.

В 2019 году уже оформлено ГТД на общую фактурную стоимость 200 325,7 тыс. грн, что позволит оптимизировать 40 065,14 тыс. грн НДС в соответствующем отчетном периоде.

Необходимо отметить, что ООО "Сильпо-Фуд" покупает аграрную продукцию под свои экспортные операции в достаточно неоднозначного контрагента - поставщика ООО "С.К.С" (код ЕГРПОУ 38591109), которое в каждый отчетный период занимает около 13-15% в налоговом кредите ООО "Сильпо-Фуд", что, учитывая объемы предприятия, является чрезвычайно большим показателем", - говорится в материале, опубликованном журналистом.

Он также сообщает, что "согласно Единому государственному реестру судебных решений, ООО "С.К.С" фигурирует в 279 судебных постановлениях (большинство из которых имеет уголовную форму судопроизводства по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212, ч.2 205 УК Украины), а также ряд вопросов со стороны налоговых и правоохранительных органов, в связи с тем, что формирует значительную часть собственного налогового кредита от ряда сомнительных предприятий, у которых по цепи поставки отсутствует аграрная продукция, из-за чего невозможно установить реальное происхождение приобретенного/реализованного товара".

По информации, которую обнародовал Плинский, ООО "Сильпо-Фуд" сотрудничает с ООО "С.К.С" с марта 2018 года по т.ч. За 11 месяцев взаимоотношений ООО "С.К.С" сформировало налоговый кредит для сети супермаркетов Сильпо на общую сумму 4 657 043,4 тыс. грн, в т.ч. НДС 776 173,9 тыс. грн.