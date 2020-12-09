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Журналіст побачив позитив від попадання України до "дивізіону Б"

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Спортивний журналіст Андрій Сеньків побачив позитив від попадання України у "дивізіон Б" - про це він розповів в ефірі програми "ТаТоТаке", передає УНН.

"Для збірної України стає важливою "Ліга націй" і суперкруто, що ми вилетіли у "дивізіон Б". Якщо ми провалимо цей відбір, що реально ймовірно, у нас буде шанс потрапити у play off через Лігу націй. А зробити це буде набагато легше, граючі у "дивізіоні Б", з чехами чи словаками, я не знаю... чи вони там ще є, як було раніше, ніж грати з грандами. Тому дякую Швейцарії, дякую УЄФА за те, що Україна у "дивізіоні Б" - це реально ТОП", - сказав він.

Нагадаємо, дисциплінарний комітет УЄФА присудив Україні технічну поразку у матчі зі Швейцарією, який так і не відбувся. Через що національна збірна із "девізіону А" перемістилася у "девізіон Б".

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