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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77299 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100470 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116671 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151697 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199623 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195315 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282981 просмотра

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Журналист увидел позитив от попадания Украины в "дивизион Б"

Журналист увидел позитив от попадания Украины в "дивизион Б"

Киев  •  УНН

 • 18239 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Спортивный журналист Андрей Сенькив увидел позитив от попадания Украины в "дивизион Б" - об этом он рассказал в эфире программы "ТаТоТаке", передает УНН.

"Для сборной Украины становится важной "Лига наций" и суперкруто, что мы вылетели в "дивизион Б". Если мы провалим этот отбор, реально вероятно, что у нас будет шанс попасть в play off через Лигу наций. А сделать это будет намного легче, играя в "дивизионе Б", с чехами или словаками, я не знаю... они там еще есть, как было раньше, чем играть с грандами. Поэтому благодарю Швейцарию, спасибо УЕФА за то, что Украина в "дивизионе Б" - это реально ТОП", - сказал он.

Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся. Через что национальная сборная из "дивизиона А" переместилась в "дивизион Б".

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