Журналист увидел позитив от попадания Украины в "дивизион Б"

"Для сборной Украины становится важной "Лига наций" и суперкруто, что мы вылетели в "дивизион Б". Если мы провалим этот отбор, реально вероятно, что у нас будет шанс попасть в play off через Лигу наций. А сделать это будет намного легче, играя в "дивизионе Б", с чехами или словаками, я не знаю... они там еще есть, как было раньше, чем играть с грандами. Поэтому благодарю Швейцарию, спасибо УЕФА за то, что Украина в "дивизионе Б" - это реально ТОП", - сказал он.

Напомним, дисциплинарный комитет УЕФА присудил Украине техническое поражение в матче со Швейцарией, который так и не состоялся. Через что национальная сборная из "дивизиона А" переместилась в "дивизион Б".