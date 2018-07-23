Журнал "The Ring" включив Усика до четвірки кращих боксерів світу

Уродженець Сімферополя наразі посідає 4-ту сходинку. Вище опинились: казах Геннадій Головкін – 1 місце, співвітчизник Усика – Василь Ломаченко (2) та американець Теренс Кроуфорд (3).

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До топ-10 також увійшли: Майкі Гарсія – 5, Наойя Інуе (6), Срісакет Сор Рунгвісаі (7), Еррол Спенс (8), Сергій Ковальов (9) і Донні Ньєтес.

Зауважимо, що завдяки перемозі у Всесвітній боксерській суперсерії Усик став єдиним активним абсолютним чемпіоном світу.