Журнал "The Ring" включил Усика в четверку лучших боксеров мира

Уроженец Симферополя сейчас занимает 4-ю строчку. Выше оказались: казах Геннадий Головкин - 1 место, соотечественник Усика - Василий Ломаченко (2) и американец Теренс Кроуфорд (3).

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В топ-10 также вошли: Майки Гарсия - 5, Наойя Инуэ (6), Срисакет Сор Рунгвисаи (7), Эррол Спенс (8), Сергей Ковалев (9) и Донни Ньетес.

Отметим, что благодаря победе во Всемирной боксерской суперсерии Усик стал единственным активным абсолютным чемпионом мира.