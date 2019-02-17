"Жовті жилети" рушили маршем у центрі Парижу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Кілька сотень прихильників руху "жовтих жилетів" почали узгоджений рух від Триумфальної арки центром Парижа. Про це повідомляє УНН з посиланням на французький телеканал BFM.
За даними телеканалу, нинішній марш мітингуючи присвятили трьом місяцям з початку протестів у країні. Прихильники руху зібралися ще зранку на площі біля Триумфальної арки, а з 13:00 рушила центральними вулицями, щоб дістатися до Марсова поля у 17 годин, де активісти планують влаштувати мітинг. "Жовті жилети" пройдуть повз Площі Альма, бульвару Інвалідів тощо.
Протестуючі несуть плакати з вимогою "зупинити поліцейське свавілля", "знизити податки" й "підвищити соціальні виплати", деякі учасники руху тримають французькі прапори. Наразі інцидентів під час акції не зафіксовано.
Нагадаємо, вчора близько десятка прихильників руху "жовтих жилетів" оголосили про намір організувати марш від Марселя до Парижа на підтримку проведення в країні "референдумів народної ініціативи" (R.I.C.) для винесення на загальний суд питань державного значення.
Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив протести "жовтих жилетів" у антисемітських висловах і закликав до засудження подібних проявів.
Нагадаємо, хвиля протестів "жовтих жилетів" у Франції почалася ще 17 листопада минулого року з анонсованого підвищення акцизів на паливо. Демонстранти мітингували, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торгові центри. З тих пір акції відбуваються регулярно по всій країні.