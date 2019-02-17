"Желтые жилеты" начали марш в центре Парижа
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Несколько сотен сторонников движения "желтых жилетов" начали согласованное движение от Триумфальной арки в центре Парижа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на французский телеканал BFM.
По данным телеканала, нынешний марш митингующие посвятили трем месяцам с начала протестов в стране. Сторонники движения собрались с утра на площади возле Триумфальной арки, а с 13:00 двинулась по центральным улицам, чтобы добраться до Марсова поля в 17 часов, где активисты планируют устроить митинг. "Желтые жилеты" пройдут мимо Площади Альма, бульвара Инвалидов и т.д.
Протестующие несут плакаты с требованием "остановить полицейский произвол", "снизить налоги" и "повысить социальные выплаты", некоторые участники движения держат французские флаги. На данный момент информации об инцидентах не поступало.
Напомним, вчера около десятка сторонников движения "желтых жилетов" объявили о намерении организовать марш от Марселя до Парижа в поддержку проведения в стране "референдумов народной инициативы" (RIC) для вынесения на общий суд вопросам государственного значения.
Президент Франции Эммануэль Макрона обвинил протесты "желтых жилетов" в антисемитских высказываниях и призвал к осуждению подобных проявлений.
Напомним, волна протестов "желтых жилетов" во Франции началась еще 17 ноября прошлого года из анонсированного повышения акцизов на топливо. Демонстранты митинговали, блокировали дороги, автозаправки, хранилища горючего и торговые центры. С тех пор акции проходят регулярно по всей стране.