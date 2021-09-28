Жовтень прийде в Україну з заморозками - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Перший день жовтня не принесе значних опадів, однак будуть нічні заморозки. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, у найближчі три доби, 29 вересня - 1 жовтня, в Україні переважно без опадів, лише на крайньому заході місцями невеликий дощ. У Карпатському регіоні та на півночі країни найближчої ночі подекуди туман.
Температура вночі 1-8° тепла, 30 вересня та 1 жовтня в Україні, крім західних областей та узбережжя морів, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3°; температура вдень 10-16° тепла, на Закарпатті, завтра і на півдні країни до 19°.
Додамо
На Київщині 29 вересня без опадів; вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, у Києві вночі близько 5°, вдень 12-14°.
Доповнення
Метеоролог не виключала раніше, що перший сніг в Україні може випасти вже у жовтні.