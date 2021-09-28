Октябрь придет в Украину с заморозками - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Первый день октября не принесет значительных осадков, однако будут ночные заморозки. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу погоды от синоптиков, в ближайшие трое суток, 29 сентября - 1 октября, в Украине преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе местами небольшой дождь. В Карпатском регионе и на севере страны ближайшей ночью местами туман.
Температура ночью 1-8° тепла, 30 сентября и 1 октября в Украине, кроме западных областей и побережья морей, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 10-16° тепла, на Закарпатье, завтра и на юге страны до 19°.
Добавим
В Киевской области 29 сентября без осадков; ночью и утром местами туман. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в Киеве ночью около 5°, днем 12-14°.
Дополнение
Метеоролог не исключала ранее, что первый снег в Украине может выпасть уже в октябре.