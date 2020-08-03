Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: справу передали до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Львівщині судитимуть групу осіб за вбивство двох неповнолітніх юнака та дівчини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, передає УНН.
"Направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців с. Грабово та їх неповнолітнього 17-річного співучасника зі Львова за умисне вбивство, втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, та збут наркотичних засобів та (п.п. 1, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України). Наразі усі троє перебувають під вартою", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, обвинувачені до смерті побили битами 17-річного юнака та 16-річну дівчину, а їх тіла спалили та закопали у лісі.
"Правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечені тіла на території Золочівського району. Також з’ясувалось, що обвинувачені причетні до збуту наркотиків. У разі доведення вини, двом повнолітнім обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі", – зазначили в прокуратурі.
Як повідомляв УНН, у Харкові розшукують чоловіка за жорстоке вбивство матері.