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19 березня, 18:42 • 39901 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 85925 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 92739 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 113644 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 120240 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 117448 перегляди

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19 березня, 06:32 • 152766 перегляди

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18 березня, 21:00 • 124749 перегляди

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Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: справу передали до суду

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Львівщині судитимуть групу осіб за вбивство двох неповнолітніх юнака та дівчини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, передає УНН.

"Направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців с. Грабово та їх неповнолітнього 17-річного співучасника зі Львова за умисне вбивство, втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, та збут наркотичних засобів та (п.п. 1, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України). Наразі усі троє перебувають під вартою", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачені до смерті побили битами 17-річного юнака та 16-річну дівчину, а їх тіла спалили та закопали у лісі.

"Правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечені тіла на території Золочівського району. Також з’ясувалось, що обвинувачені причетні до збуту наркотиків. У разі доведення вини, двом повнолітнім обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі", – зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Харкові розшукують чоловіка за жорстоке вбивство матері.

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