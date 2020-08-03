Жорстоке вбивство підлітків на Львівщині: справу передали до суду

"Направлено до суду обвинувальний акт стосовно двох мешканців с. Грабово та їх неповнолітнього 17-річного співучасника зі Львова за умисне вбивство, втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність, використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, та збут наркотичних засобів та (п.п. 1, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 КК України). Наразі усі троє перебувають під вартою", – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, обвинувачені до смерті побили битами 17-річного юнака та 16-річну дівчину, а їх тіла спалили та закопали у лісі.

"Правоохоронцям вдалось викрити зловмисників та віднайти понівечені тіла на території Золочівського району. Також з’ясувалось, що обвинувачені причетні до збуту наркотиків. У разі доведення вини, двом повнолітнім обвинуваченим загрожує довічне ув’язнення, а неповнолітньому – до 15 років позбавлення волі", – зазначили в прокуратурі.

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