Жестокое убийство подростков во Львовской области: дело передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Во Львовской области будут судить группу лиц за убийство двух несовершеннолетних юноши и девушки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона, передает УНН.
"Направлен в суд обвинительный акт в отношении двух жителей с. Грабово и их несовершеннолетнего 17-летнего соучастника из Львова за умышленное убийство, вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность, использование средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств и сбыт наркотических средств и (п.п. 1, 9, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 307 УК Украины). Сейчас все трое находятся под стражей", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемые до смерти избили битами 17-летнего юношу и 16-летнюю девушку, а их тела сожгли и закопали в лесу.
"Правоохранителям удалось разоблачить злоумышленников и найти изуродованные тела на территории Золочевского района. Также выяснилось, что обвиняемые причастны к сбыту наркотиков. В случае доказательства вины, двум совершеннолетним обвиняемым грозит пожизненное заключение, а несовершеннолетнему - до 15 лет лишения свободы", - отметили в прокуратуре.
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