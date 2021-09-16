Жорстоке вбивство 3-річного хлопчика на Сумщині: батьку повідомили про підозру

Цитата

“... повідомлено про підозру 50-річному чоловіку за фактом вбивства свого 3-річного сина (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний близько 16 год забрав сина з дитячого садочка, відвіз на велосипеді в лісопосадку, де зв’язав руки та ноги скотчем. На голову дитині він одягнув поліетиленовий пакет, який також зафіксував скотчем. За попередніми даними, хлопчик, якому 16 вересня мало б виповнитись 4 роки, помер від асфіксії.

“На даний час підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та призначення психіатричної експертизи. Досудове розслідування здійснюється слідчими відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції під процесуальним керівництвом прокуратури”, — додали в прокуратурі.

Що було раніше

У Сумській області чоловік підозрюється у тому, що вивіз у ліс і задушив свого 3-річного сина.