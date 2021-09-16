Жестокое убийство 3-летнего мальчика в Сумской области: отцу сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Сумской области сообщено о подозрении мужчине в убийстве своего сына, которому сегодня должно было исполниться 4 года. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры, передает УНН.
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"... сообщено о подозрении 50-летнему мужчине по факту убийства своего 3-летнего сына (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, подозреваемый около 16.00 забрал сына из детского сада, отвез на велосипеде в лесопосадку, где связал руки и ноги скотчем. На голову ребенку он одел полиэтиленовый пакет, который также зафиксировал скотчем. По предварительным данным, мальчик, которому 16 сентября должно было исполниться 4 года, умер от асфиксии.
"В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и назначения психиатрической экспертизы. Досудебное расследование осуществляется следователями отдела полиции № 1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры", - добавили в прокуратуре.
Что было раньше
В Сумской области мужчина подозревается в том, что вывез в лес и задушил своего 3-летнего сына.