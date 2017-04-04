Жодного спалаху АЧС не було зафіксовано лише на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Виплати компенсацій постраждалим від АЧС у минулому та поточному році у Львівській області не здійснювалися, адже жодного випадку спалаху хвороби зафіксовано не було. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у Львівській ОДА.
"На сьогодні Львівська область – це єдина область, яка вільна від захворювання африканської чуми свиней. У зв'язку із цим виплати компенсації за АЧС у минулому та поточному році не було", - повідомили в ОДА.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за оцінками експертів, масштаби АЧС в Україні закономірно зростають.
При цьому, за словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба не має чіткого плану дій щодо подолання АЧС.
Додамо, що за прогнозами фахівців, збитки від АЧС до 2020 року можуть зрости на 7,5 млрд грн.