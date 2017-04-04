Ни одной вспышки АЧС не было зафиксировано только во Львовской области

"На сегодня Львовская область - единственная область, которая свободна от заболевания африканской чумы свиней. В связи с этим выплаты компенсации за АЧС в прошлом и текущем году не было", - сообщили в ОГА.

Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, масштабы АЧС в Украине закономерно растут.

При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, у Госпродпотребслужбы нет четкого плана действий по преодолению АЧС.

Добавим, что по прогнозам специалистов, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.