Ни одной вспышки АЧС не было зафиксировано только во Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Выплаты компенсаций пострадавшим от АЧС в прошлом и текущем году во Львовской области не проводились, ведь ни одного случая вспышки болезни зафиксировано не было. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН во Львовской ОГА.
"На сегодня Львовская область - единственная область, которая свободна от заболевания африканской чумы свиней. В связи с этим выплаты компенсации за АЧС в прошлом и текущем году не было", - сообщили в ОГА.
Напомним, как сообщал УНН, по оценкам экспертов, масштабы АЧС в Украине закономерно растут.
При этом, по словам нардепа С.Тригубенко, у Госпродпотребслужбы нет четкого плана действий по преодолению АЧС.
Добавим, что по прогнозам специалистов, убытки от АЧС в 2020 году могут вырасти на 7,5 млрд грн.