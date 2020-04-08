Жодного проведеного матчу: сербський фахівець покинув посаду тренера збірної ОАЕ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Асоціація футболу Об'єднаних Арабських Еміратів опублікувала інформацію щодо звільнення контракту з головним тренером збірної Іваном Йовановичем, передає УНН з посиланням на сайт Асоціації.
Йованович отримав посаду в національній футбольній збірній ОАЕ в грудні 2019 року. Угода мала діяти півроку. Наставник мав готувати команду до матчів кваліфікації ЧС-2022 і Кубка Азії-2023, запланованих на березень і червень.
Проте проведення вищеназваних турнірів були зупиненні у зв'язку з коронавірусною хворобою по світу. Таким чином, 57-річний серб не провів на посаді жодного поєдинку.
Додамо, Йованович розпочав тренерську кар'єру з 2001 року і встиг завоювати чотири титули чемпіона Кіпру, 4-ри Суперкубки країни і один Кубок на чолі ФК "АПОЕЛ". Також він тренував клуби Греції та ОАЕ.