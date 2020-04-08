Ни одного проведенного матча: сербский специалист покинул пост тренера сборной ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Ассоциация футбола ОАЭ опубликовала информацию о закрытии контракта с главным тренером сборной Иван Йованович, передает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
Йованович получил должность в национальной футбольной сборной ОАЭ в декабре 2019 года. Соглашение должно действовать полгода. Наставник должен был готовить команду к матчам квалификации ЧМ-2022 и Кубка Азии-2023, запланированных на март и июнь.
Однако проведение вышеназванных турниров были остановке в связи с Коронавирусная болезнью по миру. Таким образом, 57-летний серб не провёл в должности ни одного поединка.
Добавим, Йованович начал тренерскую карьеру с 2001 года и успел завоевать четыре титула чемпиона Кипра, 4-х Суперкубка страны и один Кубок во главе ФК "АПОЭЛ". Также он тренировал клубы Греции и ОАЭ.