Жодних угод із США в обмін на зняття санкцій з РФ не обговорюється — Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Жодних угод Росії із США в обмін на зняття санкцій проти Російської Федерації не обговорюється. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Говорити зараз про якісь угоди поки навряд чи представляється можливим: спочатку треба визначитися з датою і місцем зустрічі двох президентів”, — сказав Д.Пєсков.
За його словами лідери країн планують обговорити теми, раніше порушені у телефонній розмові.
“Уже в ході зустрічі глави держав отримають можливість більш предметно продовжити обговорення тих питань, які вони намітили в ході телефонної розмови”, — сказав він.
За його словами, точками дотику у відносинах Росії та США можуть стати спільна боротьба з тероризмом, забезпечення стратегічної безпеки, врегулювання регіональних конфліктів і розвиток двосторонніх зв’язків.
Як передавав УНН, у Кремлі прокоментували дані про підготовку у Д.Трампа до скасування санкцій.