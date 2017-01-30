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Никаких соглашений с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается - Д.Песков

Киев • УНН

 • 5895 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Никаких соглашений России с США в обмен на снятие санкций против Российской Федерации не обсуждается. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Говорить сейчас о каких-то соглашениях пока вряд ли представляется возможным: сначала надо определиться с датой и местом встречи двух президентов", - сказал Д.Песков.

По его словам, лидеры стран планируют обсудить темы, ранее затронутые в телефонном разговоре.

"Уже в ходе встречи главы государств получат возможность более предметно продолжить обсуждение тех вопросов, которые они наметили в ходе телефонного разговора", - сказал он.

По его словам, точками соприкосновения в отношениях России и США могут стать совместная борьба с терроризмом, обеспечение стратегической безопасности, урегулирование региональных конфликтов и развитие двусторонних связей.

Как сообщал УНН, в Кремле прокомментировали данные о подготовке Д.Трампа к отмене санкций.

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