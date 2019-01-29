Жоден кандидат в президенти не фігурує в кримінальних провадженнях ДБР

КИЇВ. 29 січня. УНН. Жоден з кандидатів у президенти України не фігурує в жодному кримінальному провадженні, яке розслідується Державним бюро розслідувань. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.