Жоден кандидат в президенти не фігурує в кримінальних провадженнях ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Жоден з кандидатів у президенти України не фігурує в жодному кримінальному провадженні, яке розслідується Державним бюро розслідувань. Про це під час брифінгу в Києві заявив Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба, передає кореспондент УНН.
"У підслідності ДБР - високопосадовці. Це може використовуватись третіми силами для дезінформації, для іміджевих війн зі своїми конкурентами під час виборчих перегонів",- зазначив Труба.
Він підкреслив, що кандидати в Президенти мають певні гарантії. Принаймні під час виборчої кампанії.
"Тому прошу всіх претендентів на посади не втягувати ДБР у власні інформаційні війни", - сказав глава ДБР.
Відповідаючи на запитання журналістів, Труба додав, що "жоден з кандидатів у президенти України не фігурує в жодному кримінальному провадженні, яке розслідується ДБР".
Нагадаємо, Слідчі Державного бюро розслідувань проводять досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях стосовно народних депутатів України.