Ни один кандидат в президенты не фигурирует в уголовных процессах ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Ни один из кандидатов в президенты Украины не фигурирует ни в одном уголовном производстве, которое расследуется Государственным бюро расследований. Об этом во время брифинга в Киеве заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.
"В подследственности ГБР - чиновники. Это может использоваться третьими силами для дезинформации, для имиджевых войн со своими конкурентами во время избирательной гонки", - отметил Труба.
Он подчеркнул, что кандидаты в Президенты имеют определенные гарантии. По крайней мере во время избирательной кампании.
"Поэтому прошу всех претендентов на должности не втягивать ГБР в собственные информационные войны", - сказал глава ГБР.
Отвечая на вопрос журналистов, Труба добавил, что "ни один из кандидатов в президенты Украины не фигурирует ни в одном уголовном производстве, которое расследуется ГБР".
Напомним, Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по трем уголовным производствам в отношении народных депутатов Украины.