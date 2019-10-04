Жоден нардеп дев'ятого скликання не отримав компенсацію за житло у вересні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтень. УНН. У вересні 2019 року жодному народному депутату України не виплачували коштів для компенсації вартості оренди житла. Про це УНН повідомили в Інформаційному управлінні Апарату Верховної Ради України.
«…виплата коштів народним депутатам України дев’ятого скликання для компенсації вартості оренди (винайму) відповідно до статті 35 Закону України "Про статус народного депутата України" у вересні… поточного року не здійснювалась", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, майже 80 народних депутатів Верховної Ради України 9-го скликання у цьому році скористалися правом виклику чергового службового автомобіля.
Як повідомляв УНН, стало відомо, скільки витратили на закордонні візити делегацій на чолі зі Зеленським.