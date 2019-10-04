Ни один нардеп девятого созыва не получил компенсацию за жилье в сентябре

«... выплата средств народным депутатам Украины девятого созыва для компенсации стоимости аренды (найма) в соответствии со статьей 35 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" в сентябре ... текущего года не осуществлялась", - говорится в ответе.

Напомним, почти 80 народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва в этом году воспользовались правом вызова дежурного служебного автомобиля.

Как сообщал УНН, стало известно, сколько потратили на зарубежные визиты делегаций во главе с Зеленским.