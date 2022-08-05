Жнива-2022: зібрали вже 17,5 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні аграрії зібрали 17,5 млн тонн зерна нового врожаю, повідомили у Мінагрополітики, пише УНН.
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"Жнива-2022 тривають. Збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 4,8 млн га (41%) при врожайності 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна", - йдеться у повідомленні.
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Сільгосптоваровиробники 11 областей України повністю закінчили обмолот гороху, а аграрії Одещини і Миколаївщина на 99% закінчили збирання пшениці. В Одеській області, за даними Мінагрополітики, намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Дніпропетровській – 2 млн тонн. Аграрії Вінниччини та Миколаївської області зібрали по 1,6 млн тонн зерна, Кіровоградщина – 1,4 млн тонн, Хмельниччина та Черкащина намолотили понад 1 млн тонн зерна кожна.
По Україні наразі:
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- пшениці обмолочено 3,5 млн га, при врожайності 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;
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- ячменю обмолочено 1,3 млн га при врожайності 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;
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- гороху обмолочено 101 тис. га, при врожайності 22,4 ц/га намолочено 226 тис. тонн.
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Найвища урожайність зернових та зернобобових культур у аграріїв Івано-Франківщини – 61,2 ц/га, повідомили у Мінагрополітики.
Окрім того вказано, що збирання озимого ріпаку проведено на площі 929 тис. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн насіння при врожайності 26,8 ц/га.
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