Жатва-2022: собрали уже 17,5 млн тонн зерна

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"Жатва-2022 продолжается. Уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 4,8 млн га (41%) при урожайности 36,4 ц/га, намолочено 17,5 млн тонн зерна", - говорится в сообщении.

Детали

Сельхозтоваропроизводители 11 областей Украины полностью закончили обмолот гороха, а аграрии Одесской и Николаевской областей на 99% закончили сбор пшеницы. В Одесской области, по данным Минагрополитики, намолочено 2,5 млн тонн зерна, в Днепропетровской – 2 млн тонн. Аграрии Винницкой и Николаевской области собрали по 1,6 млн тонн зерна, Кировоградская – 1,4 млн тонн, Хмельницкая и Черкасская намолотили более 1 млн тонн зерна каждая.

По Украине:



пшеницы обмолочено 3,5 млн га, при урожайности 36,0 ц/га намолочено 12,6 млн тонн;



ячменя обмолочено 1,3 млн га при урожайности 33,8 ц/га намолочено 4,4 млн тонн;



гороха обмолочено 101 тыс. га, при урожайности 22,4 ц/га намолочено 226 тыс. тонн.



Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Ивано-Франковской области – 61,2 ц/га, сообщили в Минагрополитики.

Кроме того, указано, что сбор озимого рапса проведен на площади 929 тыс. га, (79%) намолочено 2,5 млн тонн семян при урожайности 26,8 ц/га.

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Украина улучшила прогнозы сбора урожая до 65-67 млн тонн.